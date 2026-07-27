鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-27 17:27

工研院今 (27) 日與三井不動產、熊本科學園區營運管理及交流中心 (Kumamoto Science Park Community & Management，簡稱 KSCM) 簽署合作備忘錄。

工研院攜手三井不動產、熊本科學園區 深化台日技術合作。(圖：工研院提供)

工研院指出，三方將以熊本科學園區為交流據點，聚焦汽車、機器人、AI 及相關半導體供應鏈，並從終端市場需求出發，整合台日雙方的技術、產業與研究資源，推動技術驗證、產品優化及供應鏈對接，逐步建構涵蓋研發、驗證、量產及市場應用的完整合作模式。

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透過台日優勢互補，將進一步深化雙方產學研鏈結、強化半導體供應鏈韌性，並協助台日企業拓展全球市場與商業合作機會。此次簽署在新竹縣政府秘書長李安妤及熊本縣知事木村敬見證下，展現臺日地方政府與產研機構攜手推動產業技術合作的決心。

工研院副院長胡竹生表示，工研院長期以支持臺灣產業創新升級、促進研發成果落地及拓展國際合作為重要使命。這次很榮幸參與熊本科學園區的前期合作規劃，未來將持續發揮技術研發與產業鏈結能量，串聯台灣企業及研究機構，盤點具合作潛力的技術與應用議題，協助台灣產業拓展國際合作機會，提升技術能量與全球競爭力。

新竹縣政府秘書長李安妤表示，新竹是全球半導體及高科技產業重鎮，擁有完整的供應鏈與創新生態系；日本則在材料、精密設備及學研領域具備領先優勢。透過這項協議，串聯新竹的產業與研發能量，以及日本的材料、設備與學研資源，深化智慧車輛、機器人、AI 及半導體。未來新竹縣將持續深化與熊本的交流，共同打造更具韌性與競爭力的台日科技產業生態系。

熊本縣知事木村敬表示，熊本縣以臺灣科學園區的發展經驗為借鏡，積極推動「熊本科學園區願景」，期望藉由產官學協力，加速創新研發、人才培育及半導體產業生態系建構。未來亦期盼結合工研院的研發能量與產業鏈結經驗，進一步深化臺日產學合作，推動熊本從重要的半導體製造據點，逐步發展為匯聚全球人才、孕育前瞻技術及帶動未來產業發展的創新基地。

三井不動產本部長細田恭祐強調，三井不動產與熊本縣共同推動熊本科學園區創新創發區域，期望透過 KSCM 及完整的企業支援機制，匯聚日本國內外企業、學研機構與行政資源並從熊本向全球發信嶄新的創新價值。

工研院長期深耕半導體技術研發與產業化，並擁有鏈結臺灣產業的重要能量，此次三方合作將有助於加速臺日企業媒合、研發專案形成與創新成果落地，逐步建構以熊本為據點、面向全球市場的產業合作生態系。