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鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-0.22元，預估目標價為275.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.16元下修至-0.22元，其中最高估值0.58元，最低估值-0.96元，預估目標價為275.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.58(0.7)6.812.816.6
最低值-0.96(-0.96)24.5310.13
平均值-0.17(-0.12)4.28.112.57
中位數-0.22(-0.16)4.257.8611.77

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,034.10億1,181.45億1,348.69億1,362.61億
最低值945.19億1,067.88億1,143.60億1,294.81億
平均值979.20億1,120.38億1,228.66億1,333.81億
中位數977.15億1,128.31億1,243.52億1,338.91億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-7.15-8.30-3.67-18.362.48
營業收入622.86億666.07億777.94億665.18億894.62億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBA

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