鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-0.22元，預估目標價為275.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.16元下修至-0.22元，其中最高估值0.58元，最低估值-0.96元，預估目標價為275.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.58(0.7)
|6.8
|12.8
|16.6
|最低值
|-0.96(-0.96)
|2
|4.53
|10.13
|平均值
|-0.17(-0.12)
|4.2
|8.1
|12.57
|中位數
|-0.22(-0.16)
|4.25
|7.86
|11.77
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,034.10億
|1,181.45億
|1,348.69億
|1,362.61億
|最低值
|945.19億
|1,067.88億
|1,143.60億
|1,294.81億
|平均值
|979.20億
|1,120.38億
|1,228.66億
|1,333.81億
|中位數
|977.15億
|1,128.31億
|1,243.52億
|1,338.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|-18.36
|2.48
|營業收入
|622.86億
|666.07億
|777.94億
|665.18億
|894.62億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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