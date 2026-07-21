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鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估上修至-0.16元，預估目標價為275.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.22元上修至-0.16元，其中最高估值0.7元，最低估值-0.96元，預估目標價為275.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.7(0.7)6.812.816.6
最低值-0.96(-1.01)23.774.84
平均值-0.12(-0.17)4.137.8311.02
中位數-0.16(-0.22)4.147.8111.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,034.10億1,181.45億1,348.69億1,362.61億
最低值945.19億1,067.88億1,143.60億1,294.81億
平均值979.36億1,120.39億1,228.54億1,334.92億
中位數979.02億1,124.46億1,239.77億1,339.35億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-7.15-8.30-3.67-18.362.48
營業收入622.86億666.07億777.94億665.18億894.62億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBA

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