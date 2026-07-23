根據FactSet最新調查，共19位分析師，對RenaissanceReHoldingsLtd(RNR-US)做出2026年EPS預估：中位數由41.5元上修至42.63元，其中最高估值45.04元，最低估值37.04元，預估目標價為330.00元。※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」市場預估EPS預估值2026年2027年2028年最高值45.04(43.79)43.6848.9最低值37.04(37.04)36.2839.05平均值42(41.43)40.8443.92中位數42.63(41.5)40.7844.32市場預估營收預估值2026年2027年2028年最高值103.63億100.43億101.72億最低值84.46億78.82億87.79億平均值91.02億90.13億92.91億中位數89.79億90.59億91.07億歷史獲利表現項目2021年2022年2023年2024年2025年EPS-1.57-25.5052.2735.2156.03營業收入52.68億50.49億90.91億116.48億127.77億詳細資訊請看美股內頁：RenaissanceReHoldingsLtd(RNR-US)資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。