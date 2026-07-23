科技七雄重挫 恐創川普關稅風暴後最大單日跌幅
鉅亨網新聞中心
追蹤美股七大科技權值股的 Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS)周四 (23 日) 盤中大跌 4.25%，恐創 2025 年 4 月以來最大單日跌幅，也是自川普關稅政策引發市場劇烈震盪以來表現最差的一天。
特斯拉 (TSLA-US) 與 Alphabet(GOOGL-US)財報成為市場焦點，加上國際油價突破每桶 100 美元，引發市場避險情緒升溫，大型科技股全面承壓。
科技七雄成分股當天全數走跌，其中跌勢最重的是特斯拉，股價重挫 12.31%。公司最新公布的第二季經調整每股盈餘為 0.33 美元，低於分析師平均預估的 0.51 美元，財報表現令市場失望。
Alphabet 股價則下跌 6.79%。雖然公司同步調高 2026 年資本支出預估，上限提高至 2,050 億美元，凸顯 AI 基礎建設投資力道持續擴大，但市場更關注資本支出快速增加對現金流帶來的壓力。
值得注意的是，特斯拉與 Alphabet 本季自由現金流 (Free Cash Flow) 皆轉為負值。自由現金流是企業支付工廠建設、晶片採購及資料中心等資本支出後所剩餘的現金，其中 Alphabet 更是上市以來首度出現自由現金流為負的情況，引發投資人對 AI 投資成本快速攀升的擔憂。
除了財報因素，中東局勢惡化也加劇市場壓力。葉門胡塞武裝攻擊沙烏地阿拉伯油輪，推升布蘭特原油價格突破每桶 100 美元，創 5 月以來新高，能源價格攀升也使市場對通膨重新升溫的憂慮增加。
受油價走高影響，美國 10 年期公債殖利率同步攀升至 2025 年 1 月以來最高水準，市場風險偏好下降，高估值科技股首當其衝。
除了已公布財報的特斯拉與 Alphabet 外，其餘科技七雄也全面走弱。微軟 (MSFT-US) 雖將於下周公布財報，但股價仍下跌 1.3%；顯示市場在企業財報、AI 龐大資本支出及中東地緣政治風險等多重因素影響下，對大型科技股態度轉趨保守。
市場人士指出，隨著 AI 投資規模持續擴大，投資人開始更加重視企業能否在高額資本支出下維持自由現金流與獲利能力，而非僅關注營收成長，這也使大型科技股近期波動明顯加劇。
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