科技七雄重挫 恐創川普關稅風暴後最大單日跌幅

鉅亨網新聞中心 2026-07-24 07:50

追蹤美股七大科技權值股的 Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS)周四 (23 日) 盤中大跌 4.25%，恐創 2025 年 4 月以來最大單日跌幅，也是自川普關稅政策引發市場劇烈震盪以來表現最差的一天。

（圖：REUTERS/TPG）

特斯拉 (TSLA-US) 與 Alphabet(GOOGL-US)財報成為市場焦點，加上國際油價突破每桶 100 美元，引發市場避險情緒升溫，大型科技股全面承壓。

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科技七雄成分股當天全數走跌，其中跌勢最重的是特斯拉，股價重挫 12.31%。公司最新公布的第二季經調整每股盈餘為 0.33 美元，低於分析師平均預估的 0.51 美元，財報表現令市場失望。

Alphabet 股價則下跌 6.79%。雖然公司同步調高 2026 年資本支出預估，上限提高至 2,050 億美元，凸顯 AI 基礎建設投資力道持續擴大，但市場更關注資本支出快速增加對現金流帶來的壓力。

值得注意的是，特斯拉與 Alphabet 本季自由現金流 (Free Cash Flow) 皆轉為負值。自由現金流是企業支付工廠建設、晶片採購及資料中心等資本支出後所剩餘的現金，其中 Alphabet 更是上市以來首度出現自由現金流為負的情況，引發投資人對 AI 投資成本快速攀升的擔憂。

除了財報因素，中東局勢惡化也加劇市場壓力。葉門胡塞武裝攻擊沙烏地阿拉伯油輪，推升布蘭特原油價格突破每桶 100 美元，創 5 月以來新高，能源價格攀升也使市場對通膨重新升溫的憂慮增加。

受油價走高影響，美國 10 年期公債殖利率同步攀升至 2025 年 1 月以來最高水準，市場風險偏好下降，高估值科技股首當其衝。

除了已公布財報的特斯拉與 Alphabet 外，其餘科技七雄也全面走弱。微軟 (MSFT-US) 雖將於下周公布財報，但股價仍下跌 1.3%；顯示市場在企業財報、AI 龐大資本支出及中東地緣政治風險等多重因素影響下，對大型科技股態度轉趨保守。