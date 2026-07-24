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鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微半導體AMD-US的目標價調升至574.5元，幅度約5.41%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共50位分析師，對超微半導體(AMD-US)提出目標價估值：中位數由545元上修至574.5元，調升幅度5.41%。其中最高估值725元，最低估值320元。

綜合評級 - 共有58位分析師給予超微半導體評價：積極樂觀48位、保持中立10位、保守悲觀0位。

超微半導體今(24日)收盤價為539.69元。近5日股價上漲5.41%，標普指數下跌1.67%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股AMD市場預估目標價

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超微半導體539.69-2.29%

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