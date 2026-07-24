鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微半導體AMD-US的目標價調升至574.5元，幅度約5.41%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共50位分析師，對超微半導體(AMD-US)提出目標價估值：中位數由545元上修至574.5元，調升幅度5.41%。其中最高估值725元，最低估值320元。
綜合評級 - 共有58位分析師給予超微半導體評價：積極樂觀48位、保持中立10位、保守悲觀0位。
超微半導體今(24日)收盤價為539.69元。近5日股價上漲5.41%，標普指數下跌1.67%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】地緣風險再起，台股殺千點失守四萬四，台股震盪加劇，這「滿地鑽石」該怎麼撿？
- AI代理時代CPU路線之爭！輝達押「單核更快」AMD拚「併發更多」
- 〈美股盤後〉Alphabet、特斯拉暴跌 布油飆破百美元 四大指數收黑
- 超微正式向輝達宣戰！Helios全面量產第三季末出貨 OpenAI年底大規模部署
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇