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鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估上修至8.93元，預估目標價為410.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.63元上修至8.93元，其中最高估值9.03元，最低估值8.58元，預估目標價為410.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.03(8.85)10.2811.6513.02
最低值8.58(8.47)9.4610.6511.94
平均值8.85(8.64)9.8211.1312.63
中位數8.93(8.63)9.7910.9212.94

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值34.05億36.48億39.16億42.06億
最低值33.08億34.80億37.21億40.22億
平均值33.58億35.62億38.09億41.34億
中位數33.67億35.58億38.05億41.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.677.737.886.696.79
營業收入28.31億28.86億29.51億28.93億30.75億

詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWST

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West Pharmaceutical Services, Inc.355.48-0.82%

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