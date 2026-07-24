鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估上修至8.93元，預估目標價為410.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.63元上修至8.93元，其中最高估值9.03元，最低估值8.58元，預估目標價為410.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.03(8.85)
|10.28
|11.65
|13.02
|最低值
|8.58(8.47)
|9.46
|10.65
|11.94
|平均值
|8.85(8.64)
|9.82
|11.13
|12.63
|中位數
|8.93(8.63)
|9.79
|10.92
|12.94
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.05億
|36.48億
|39.16億
|42.06億
|最低值
|33.08億
|34.80億
|37.21億
|40.22億
|平均值
|33.58億
|35.62億
|38.09億
|41.34億
|中位數
|33.67億
|35.58億
|38.05億
|41.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.67
|7.73
|7.88
|6.69
|6.79
|營業收入
|28.31億
|28.86億
|29.51億
|28.93億
|30.75億
詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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