鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.WST-US的目標價調升至350元，幅度約9.38%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)提出目標價估值：中位數由320元上修至350元，調升幅度9.38%。其中最高估值390元，最低估值275元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予West Pharmaceutical Services, Inc.評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀0位。
West Pharmaceutical Services, Inc.今(24日)收盤價為309.7元。近5日股價上漲9.38%，標普指數上漲0.95%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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