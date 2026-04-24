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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.WST-US的目標價調升至350元，幅度約9.38%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)提出目標價估值：中位數由320元上修至350元，調升幅度9.38%。其中最高估值390元，最低估值275元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予West Pharmaceutical Services, Inc.評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀0位。

West Pharmaceutical Services, Inc.今(24日)收盤價為309.7元。近5日股價上漲9.38%，標普指數上漲0.95%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股WST市場預估目標價

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West Pharmaceutical Services, Inc.309.7+12.9%

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