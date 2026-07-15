鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.WST-US的目標價調升至395元，幅度約3.27%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)提出目標價估值：中位數由382.5元上修至395元，調升幅度3.27%。其中最高估值447元，最低估值340元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予West Pharmaceutical Services, Inc.評價：積極樂觀16位、保持中立2位、保守悲觀1位。
West Pharmaceutical Services, Inc.今(15日)收盤價為355.48元。近5日股價上漲3.27%，標普指數上漲0.53%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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