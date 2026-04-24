鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估上修至8.57元，預估目標價為350.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.03元上修至8.57元，其中最高估值8.71元，最低估值7.95元，預估目標價為350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.71(8.14)
|9.87
|11.31
|11.7
|最低值
|7.95(7.9)
|8.79
|9.47
|11.51
|平均值
|8.45(8.01)
|9.39
|10.48
|11.6
|中位數
|8.57(8.03)
|9.45
|10.59
|11.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|33.32億
|35.66億
|38.32億
|40.37億
|最低值
|32.50億
|34.49億
|36.68億
|39.01億
|平均值
|33.08億
|35.13億
|37.42億
|39.69億
|中位數
|33.19億
|35.00億
|37.32億
|39.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.67
|7.73
|7.88
|6.69
|6.79
|營業收入
|28.31億
|28.86億
|29.51億
|28.93億
|30.75億
詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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