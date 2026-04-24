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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估上修至8.57元，預估目標價為350.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.03元上修至8.57元，其中最高估值8.71元，最低估值7.95元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.71(8.14)9.8711.3111.7
最低值7.95(7.9)8.799.4711.51
平均值8.45(8.01)9.3910.4811.6
中位數8.57(8.03)9.4510.5911.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值33.32億35.66億38.32億40.37億
最低值32.50億34.49億36.68億39.01億
平均值33.08億35.13億37.42億39.69億
中位數33.19億35.00億37.32億39.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.677.737.886.696.79
營業收入28.31億28.86億29.51億28.93億30.75億

詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWST

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West Pharmaceutical Services, Inc.305.75-1.28%

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