鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-22 18:24

受到美伊軍事衝突加劇以及中東能源供應威脅的影響，基準全球油價周三 (22 日) 飆升，布蘭特原油期貨價格自 6 月 11 日以來首次突破每桶 95 美元大關。

隨著投資者權衡兩國間不斷升級的軍事對抗，以及伊朗支持的青年運動 (胡塞武裝) 對紅海航道發出的封鎖威脅，能源市場正處於高度緊張狀態。

‌



根據美國中央司令部的消息，美軍已連續 11 天對伊朗境內的導彈、無人機發射場及指揮設施進行打擊，旨在削弱其威脅商業航行的能力。與此同時，德黑蘭方面也對美軍在巴林、科威特和約旦的軍事據點展開報復性攻擊。

外交前景同樣黯淡，美國總統川普表示「無意會晤」伊朗官員，而伊朗方面則稱目前僅能訊息交換，排除任何正式談判的可能性。

市場目前最擔憂的是關鍵航道的安全，伊朗支持的胡塞武裝威脅封鎖紅海，鎖定與沙烏地阿拉伯相關的船隻，迫使部分油輪改變航線或在葉門海域附近停滯。ING 分析師指出，若被迫繞道蘇伊士運河，將大幅增加往返亞洲的航行時間與成本。

此外，荷姆茲海峽近期已有三艘油輪遇襲，而黑海地區的裏海石油管線 (CPC) 也因攻擊事件暫停裝載，進一步加劇了對哈薩克原油供應的擔憂。

本月油價已累計上漲超過 20%，市場呈現強烈的「逆價差」結構，顯示供應極度緊繃。雖然美國石油協會 (API) 報告上周原油庫存意外增加了 260.3 萬桶，但這並未阻擋油價漲勢。