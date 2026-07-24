鉅亨網新聞中心 2026-07-24 11:30

SK 電訊（SKT）周四（23 日）宣布成立 AI 資料中心業務開發子公司「SK Hyper」，並計畫在 2030 年前投入 7500 億韓元資金。這也是 SK 集團於 7 月 5 日提出「2035 年前建成 15GW AI 資料中心」發展策略後，推動相關布局的重要一步。

SK集團成立AI資料中心子公司 豪砸7500億韓元、首階段拚15GW。(圖:shutterstock)

SK Hyper 由 SK 電訊 100% 持股，公司名稱代表「超越所有界限、開啟無限可能」的願景，也反映出集團希望以超大規模方式快速拓展 AI 資料中心業務的目標。作為 SK 集團 AI 資料中心策略的執行主體，SK Hyper 將負責土地徵用、變電站建設與營運、客戶拓展，以及商業模式開發等工作。

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依照規劃，SK Hyper 將分階段推進 AI 資料中心建設，第一階段目標是在 2029 年前完成 5GW 規模的 AI 資料中心，之後再依市場需求，於 2035 年前將總容量擴大至 15GW。整體布局將以蔚山的吉瓦級 AI 資料中心聚落為起點，逐步擴展至忠清圈、西南圈等地，打造覆蓋韓國各區域的 AI 基礎設施網路。

在人事安排方面，SK Hyper 首任執行長由鄭錫根（정석근）出任。他曾擔任 Naver Clova CIC 負責人，以及 SK 電訊全球暨 AI 技術事業部負責人，長期深耕 AI 領域，目前也兼任 SK 電訊執行長直屬的「AI 資料中心綜合推進團」團長，負責統籌相關業務。