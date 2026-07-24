鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-24 13:40

美國參議院商務委員會本周以口頭表決方式，通過兩黨共同提案的《2026 年聯網汽車安全法案》(Connected Vehicle Security Act)，旨在阻斷與中國有關聯的汽車製造商進入美國市場。然而，這一法案卻引發意想不到的政治風暴，因為德國豪車龍頭賓士 (Mercedes-Benz) 意外成為法案首當其衝的受害者。

法案草案明確規定，若汽車製造商的股權、投票權或董事會席位中有超過 15% 由中國、伊朗、北韓或俄羅斯等實體直接或間接持有，將禁止在美國銷售或進口。

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目前，賓士的兩大股東皆來自中國——北汽集團持股 9.98%，吉利集團創辦人李書福持股 9.69%，兩者合計持有賓士約 19.67% 的股份。儘管任何單一股東均未超過 10%，但在法案「合併計算」的原則下，賓士已跨越 15% 的紅線。

法案發起人莫雷諾 (Bernie Moreno) 參議員強調，此舉是為了防止美國工業基礎遭到「徹底毀滅」，並防範聯網汽車收集敏感數據或遭外國勢力遠端控制轉向與制動系統的國安風險。他指出，車企在 2030 年前仍有時間調整股權結構或申請豁免。

然而，委員會主席克魯茲 (Ted Cruz) 對此表示強烈疑慮，直指通用汽車 (GM) 在背後推動此嚴苛條款，意圖藉由法律手段將賓士趕出市場，以增強旗下凱迪拉克 (Cadillac) 的競爭力。克魯茲警告，這是一項「企業福利」法案，美國絕不應考慮禁止在美深耕多年的賓士。

賓士回應表示，中國股東僅為「被動投資者」，不具備董事會席位或實際經營控制權，並強調公司在美國僱用超過萬名員工，對經濟貢獻卓著。目前賓士正積極游說，希望能將持股門檻提高至 25%，或改用實際控制權審查而非絕對股權比例作為判斷標準。

除了在美國面臨立法壓力，賓士在中國市場也面臨挑戰。其專為中國市場設計的純電 CLA L 因銷量低迷，傳出已暫停生產，公司正將重心轉向需求規模更大的純電 GLC 車型。