台股熱絡帶旺金融業 6月服務業營業氣候創近2年新高
鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣經濟研究院今 (24) 日公布 6 月營業氣候測驗點調查，製造業為 98.39 點，月減 1.14 點，終結連 2 升，服務業則來到 100.12 點，月升 0.66 點，不僅是連 4 升，更創 2023 年 8 月以來新高水準。
台經院指出，製造業認為當 (6) 月景氣為「好」比率為 18.9%，月減 11.5 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 24.0%，月增 0.4 個百分點；而對未來半年，看好廠商減少 0.1 個百分點至 28.5%，看壞比率則增加 0.2 個百分點至 14.8%，多數轉為持平看待，而整體看好景氣的比例仍高於看壞。
台經院說明，儘管 AI 相關應用持續拓展，帶動算力需求和供應鏈動能升溫，但傳統產業仍受全球需求疲弱、中國價格競爭加劇、資源排擠效應和轉型壓力等結構性因素影響。
服務業方面，主要是惠於銀行、證券和保險業營運動能同步增強，金融相關業者看好當月景氣表現的比例明顯高於看壞。
台經院進一步指出，金融相關產業受惠於放款動能增強、股市交投熱絡和財富管理業務成長，帶動銀行淨利差、投資收益與手續費收入增加；證券業因台股上漲、成交量能擴大且投資人口增加，推升經紀業務表現；而保險業則在壽險新契約保費、產險簽單保費和投資收益同步成長下，營運維持穩健。
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