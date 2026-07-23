鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-23 20:25

首份新台商出海信心指數出爐，74% 受訪企業對出海投資具備信心，但非常有信心的比率不到 10%。面對人工智慧浪潮推動，台商迎來史上規模最大且難度最高的一次出海遷移，但在實際落地時面臨重重現實關卡，過半企業在未來 12 個月選擇維持目前投資規模或繼續觀望，整體布局呈現樂觀但審慎的態度，觀察產業態度，金融保險業與電子和資訊通信科技產業領跑出海信心，半導體的出海信心反墊底。

本次商周 * KPMG 安侯健業針對資本額合計近 1 兆 3 千億元的跨國台商進行調查，涵蓋美國、中國、東協、歐盟與日本 5 大市場。在產業表現方面，受惠於資金與供應鏈重組，金融保險業與電子和資訊通信科技產業領跑出海信心，其中金融業對美國市場最具信心。然而，具備高資本支出與高地緣敏感度的半導體業，出海信心總分在 9 個主要產業中排名墊底，評估相對保守。

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在美國市場方面，82% 企業看好美國市場需求足以支撐擴大布局，94% 更直言需求並非短暫熱潮。不過，赴美非常有信心的比率僅 3%，資金取得雖有政府海外融資信用保證計畫助攻，但卡住企業信心的關鍵其實是人。勞動成本與人才取得雙雙衝進美國前 2 大障礙，高出整體市場平均 10 至 20 個百分點，成為門檻最高的地方。

中國市場則面臨人好管、錢難出的矛盾處境。組織管理是中國唯一勝過其他 4 大市場的面向，但在資金進出順暢度、地緣政治與當地競爭獲利等項目皆墊底。資金進出信心僅 25% 企業有信心，許多留守當地的台商心態已從賺高毛利降到只要能賺微利規模經濟即可。