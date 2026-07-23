鉅亨速報 - Factset 最新調查：金德摩根(KMI-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為36.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對金德摩根(KMI-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.5元，其中最高估值1.66元，最低估值1.37元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.66(1.66)
|1.84
|1.85
|2
|最低值
|1.37(1.37)
|1.38
|1.45
|1.65
|平均值
|1.5(1.47)
|1.51
|1.64
|1.81
|中位數
|1.5(1.46)
|1.48
|1.65
|1.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|187.32億
|196.79億
|221.88億
|213.26億
|最低值
|174.49億
|171.43億
|179.53億
|188.88億
|平均值
|181.22億
|185.35億
|195.15億
|203.77億
|中位數
|180.22億
|184.60億
|191.55億
|209.18億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.78
|1.12
|1.06
|1.17
|1.37
|營業收入
|175.33億
|195.54億
|151.56億
|150.73億
|168.11億
詳細資訊請看美股內頁：
金德摩根(KMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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