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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金德摩根(KMI-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為36.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對金德摩根(KMI-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.5元，其中最高估值1.66元，最低估值1.37元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.66(1.66)1.841.852
最低值1.37(1.37)1.381.451.65
平均值1.5(1.47)1.511.641.81
中位數1.5(1.46)1.481.651.81

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值187.32億196.79億221.88億213.26億
最低值174.49億171.43億179.53億188.88億
平均值181.22億185.35億195.15億203.77億
中位數180.22億184.60億191.55億209.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.781.121.061.171.37
營業收入175.33億195.54億151.56億150.73億168.11億

詳細資訊請看美股內頁：
金德摩根(KMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKMI

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