鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司(MTZ-US)EPS預估上修至9.22元，預估目標價為500.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.01元上修至9.22元，其中最高估值10.14元，最低估值8.08元，預估目標價為500.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.14(10.14)
|16.35
|20.85
|24.58
|最低值
|8.08(8.08)
|9.36
|10.59
|16
|平均值
|9.14(9.11)
|12.39
|16.15
|20.59
|中位數
|9.22(9.01)
|12.5
|16.73
|20.89
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|187.00億
|237.16億
|270.46億
|298.89億
|最低值
|183.60億
|219.54億
|245.56億
|283.78億
|平均值
|184.81億
|225.22億
|254.35億
|289.21億
|中位數
|184.64億
|221.76億
|255.58億
|284.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.45
|0.42
|-0.64
|2.06
|5.07
|營業收入
|79.52億
|97.78億
|119.96億
|123.03億
|142.99億
詳細資訊請看美股內頁：
MasTec公司(MTZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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