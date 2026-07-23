鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為19.75元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.64元，其中最高估值1.32元，最低估值-0.27元，預估目標價為19.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.32(1.32)
|4
|4.09
|4.81
|最低值
|-0.27(-0.27)
|1.08
|2.39
|3.05
|平均值
|0.57(0.61)
|2.62
|3.39
|3.89
|中位數
|0.64(0.65)
|2.63
|3.4
|3.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|635.88億
|669.47億
|704.14億
|741.51億
|最低值
|608.73億
|624.56億
|668.62億
|697.58億
|平均值
|626.25億
|652.09億
|685.10億
|720.76億
|中位數
|626.74億
|650.35億
|683.17億
|723.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|0.17
|營業收入
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
|546.33億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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