鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體STM-US的目標價調降至81.3元，幅度約3.21%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對意法半導體(STM-US)提出目標價估值：中位數由84元下修至81.3元，調降幅度3.21%。其中最高估值95.95元，最低估值41.11元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予意法半導體評價：積極樂觀19位、保持中立9位、保守悲觀1位。
意法半導體今(24日)收盤價為53.49元。近5日股價下跌3.21%，標普指數下跌0.97%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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