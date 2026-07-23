鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國國民銀行金融集團(KB-US)EPS預估上修至12.5元，預估目標價為141.84元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對韓國國民銀行金融集團(KB-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.26元上修至12.5元，其中最高估值13.34元，最低估值10.84元，預估目標價為141.84元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.34(13.34)
|15.3
|17.26
|最低值
|10.84(10.35)
|10.74
|11.19
|平均值
|12.45(12.23)
|13.36
|14.23
|中位數
|12.5(12.26)
|13.55
|14.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|137.02億
|143.90億
|150.43億
|最低值
|121.32億
|121.53億
|116.01億
|平均值
|129.04億
|132.39億
|136.53億
|中位數
|129.07億
|131.62億
|136.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.72
|8.48
|8.86
|9.44
|10.84
|營業收入
|338.74億
|340.27億
|366.16億
|362.27億
|361.67億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國國民銀行金融集團(KB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至42.63元，預估目標價為330.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為19.75元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司(MTZ-US)EPS預估上修至9.22元，預估目標價為500.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class AHIMS-US的目標價調升至31元，幅度約10.71%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇