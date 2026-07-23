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鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國國民銀行金融集團(KB-US)EPS預估上修至12.5元，預估目標價為141.84元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對韓國國民銀行金融集團(KB-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.26元上修至12.5元，其中最高估值13.34元，最低估值10.84元，預估目標價為141.84元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值13.34(13.34)15.317.26
最低值10.84(10.35)10.7411.19
平均值12.45(12.23)13.3614.23
中位數12.5(12.26)13.5514.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值137.02億143.90億150.43億
最低值121.32億121.53億116.01億
平均值129.04億132.39億136.53億
中位數129.07億131.62億136.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.728.488.869.4410.84
營業收入338.74億340.27億366.16億362.27億361.67億

詳細資訊請看美股內頁：
韓國國民銀行金融集團(KB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKB

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