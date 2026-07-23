鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託(NTRS-US)EPS預估上修至11.4元，預估目標價為184.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對北方信託(NTRS-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.1元上修至11.4元，其中最高估值11.55元，最低估值10.92元，預估目標價為184.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.55(11.55)13.0514.6516.01
最低值10.92(10.87)11.9513.4516.01
平均值11.37(11.13)12.5714.1816.01
中位數11.4(11.1)12.5314.3816.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值95.80億95.63億100.69億104.18億
最低值93.39億91.96億97.21億104.18億
平均值94.25億94.08億99.59億104.18億
中位數94.09億94.30億100.33億104.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.146.145.089.778.74
營業收入65.08億77.77億121.36億159.09億143.29億

詳細資訊請看美股內頁：
北方信託(NTRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNTRS

相關行情

台股首頁我要存股
北方信託178.66-3.46%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty