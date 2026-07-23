鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託(NTRS-US)EPS預估上修至11.4元，預估目標價為184.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對北方信託(NTRS-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.1元上修至11.4元，其中最高估值11.55元，最低估值10.92元，預估目標價為184.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.55(11.55)
|13.05
|14.65
|16.01
|最低值
|10.92(10.87)
|11.95
|13.45
|16.01
|平均值
|11.37(11.13)
|12.57
|14.18
|16.01
|中位數
|11.4(11.1)
|12.53
|14.38
|16.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|95.80億
|95.63億
|100.69億
|104.18億
|最低值
|93.39億
|91.96億
|97.21億
|104.18億
|平均值
|94.25億
|94.08億
|99.59億
|104.18億
|中位數
|94.09億
|94.30億
|100.33億
|104.18億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.14
|6.14
|5.08
|9.77
|8.74
|營業收入
|65.08億
|77.77億
|121.36億
|159.09億
|143.29億
詳細資訊請看美股內頁：
北方信託(NTRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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