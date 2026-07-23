鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至10.54元，預估目標價為307.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.81元下修至10.54元，其中最高估值12.27元，最低估值9.26元，預估目標價為307.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.27(12.27)
|17.41
|17.31
|15.64
|最低值
|9.26(9.26)
|9.65
|10.83
|11.44
|平均值
|10.75(10.81)
|13.07
|13.38
|13.45
|中位數
|10.54(10.81)
|12.87
|12.75
|13.36
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.25億
|28.20億
|25.17億
|20.19億
|最低值
|17.22億
|17.29億
|17.86億
|18.51億
|平均值
|18.92億
|21.89億
|21.74億
|19.35億
|中位數
|18.65億
|21.16億
|21.88億
|19.35億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.63
|3.63
|5.04
|6.69
|營業收入
|6.03億
|6.06億
|7.19億
|10.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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