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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至10.54元，預估目標價為307.50元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.81元下修至10.54元，其中最高估值12.27元，最低估值9.26元，預估目標價為307.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.27(12.27)17.4117.3115.64
最低值9.26(9.26)9.6510.8311.44
平均值10.75(10.81)13.0713.3813.45
中位數10.54(10.81)12.8712.7513.36

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.25億28.20億25.17億20.19億
最低值17.22億17.29億17.86億18.51億
平均值18.92億21.89億21.74億19.35億
中位數18.65億21.16億21.88億19.35億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS3.633.635.046.69
營業收入6.03億6.06億7.19億10.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRGLD

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