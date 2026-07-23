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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eldorado Gold Corp.(EGO-US)EPS預估下修至3.08元，預估目標價為41.47元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Eldorado Gold Corp.(EGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.59元下修至3.08元，其中最高估值5.92元，最低估值2.64元，預估目標價為41.47元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.92(5.92)7.816.255.85
最低值2.64(2.64)3.94.675.31
平均值3.52(3.62)5.55.515.62
中位數3.08(3.59)5.335.485.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值35.72億49.79億48.24億45.65億
最低值23.24億39.91億38.51億45.65億
平均值29.00億43.44億42.59億45.65億
中位數28.78億43.02億41.11億45.65億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.75-1.930.551.422.50
營業收入9.43億8.71億10.07億13.24億18.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Eldorado Gold Corp.(EGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEGO

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