鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.08元下修至1.96元，其中最高估值2.46元，最低估值1.73元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.46(2.46)3.243.634.04
最低值1.73(1.8)2.052.22.92
平均值2.01(2.1)2.873.033.58
中位數1.96(2.08)2.833.68

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值41.01億42.35億43.81億44.79億
最低值40.15億40.12億40.51億43.78億
平均值40.47億41.02億41.80億44.24億
中位數40.48億41.02億41.79億44.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.533.863.46-8.981.01
營業收入63.40億69.86億69.81億65.68億42.64億

詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCCI

相關行情

台股首頁我要存股
皇冠城堡77.5+1.71%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty