鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為95.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.08元下修至1.96元，其中最高估值2.46元，最低估值1.73元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.46(2.46)
|3.24
|3.63
|4.04
|最低值
|1.73(1.8)
|2.05
|2.2
|2.92
|平均值
|2.01(2.1)
|2.87
|3.03
|3.58
|中位數
|1.96(2.08)
|2.8
|3
|3.68
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|41.01億
|42.35億
|43.81億
|44.79億
|最低值
|40.15億
|40.12億
|40.51億
|43.78億
|平均值
|40.47億
|41.02億
|41.80億
|44.24億
|中位數
|40.48億
|41.02億
|41.79億
|44.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.53
|3.86
|3.46
|-8.98
|1.01
|營業收入
|63.40億
|69.86億
|69.81億
|65.68億
|42.64億
詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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