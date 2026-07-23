鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-23 15:33

今年台股吸金效應強勁，全台掀起一股投資熱潮，面對熱錢湧動與投資人對資金靈活調度的強烈需求，各大銀行紛紛祭出高利亮點，吹響「搶錢大戰」號角。純網銀將來銀行今 (23) 日宣布祭出震撼市場的限時優利存款方案，台幣 12 個月期定存利率高達 2.33%，且單戶最高額度霸氣給到 3000 萬元，直攻中產階級與高資產客群的資金停泊需求；同時，美元定存亦推出 9 個月期 4% 高利，為近期震盪的金融市場投下強心針。

將來銀行表示，為滿足不同族群的理財痛點，本次特別拉高存款上限與彈性，台幣長天期定存 12 個月期給予 2.33% 超殺利率，最低僅需台幣 1 萬元即可起存，最高可存入 3000 萬元。同時提供 6 個月期 2%、9 個月期 1.98% 及 12 個月期 2.2% 等多種配置 (千元即可起存)，滿足中小企業與個人短期資金停泊需求。

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至於美元配置，將來銀行推出 9 個月期 4% 優利定存，助國人掌握外幣資產效益。

除了鎖定長天期收益，針對注重靈動性的資金，將來銀行同步升級活存權益。客戶只要完成指定任務，次月即可享受 5 萬至 20 萬元內最高 2%、超過 20 萬元無上限 1.6% 的活存優利。此外，搭配每月高達 50 次的跨行轉帳免手續費，大幅降低日常資金調度的摩擦成本。

為加速擴大用戶生態圈，即日起至 2026 年 12 月 31 日止，開戶完成裝置綁定之新戶，即可獲得最高加息至 16.8% 的「N 倍券」；既有用戶若成功邀請親友開戶，每成功一人即可獲得 400 元回饋，號召力十足。