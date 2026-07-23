鉅亨網新聞中心 2026-07-23 10:20

摩根大通私人銀行（JPMorgan Private Bank）全球投資策略共同主管 Stephen Parker 表示，AI 投資開始產生實質回報已出現具體跡象，那些積極投入 AI 的企業，其獲利率擴張速度甚至快於整體標普 500 指數成分股。

AI開始賺錢了？摩根大通：投資回報已浮現。(圖:shutterstock)

Parker 接受 CNBC 採訪時指出，美股目前正出現健康的輪動擴散，不再只是由「科技七巨頭」與超大規模雲端服務商（Hyperscalers）主導。儘管近期半導體與軟體類股出現回檔與震盪，標普 500、那斯達克與道瓊指數仍維持在歷史高點附近。

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Parker 表示：「去年 12 月市場討論的焦點，幾乎都圍繞在科技七巨頭與超大規模雲端業者身上。但看看今年的情況，科技七巨頭表現下滑，整體市場卻仍持續走高。」

他指出，工業、公用事業與金融等類股的強勢表現，正是市場參與面擴大的明證。

第一季財報表現強勁，將近九成的企業優於預期；不過 Parker 也警告，鑑於市場預期已拉高，一旦企業財報不如預期，恐面臨沉重的下修壓力。

Parker 點出團隊關注的兩大主要風險：一是 AI 資本支出出現顯著縮減；二是重演 2022 年的狀況，即通膨猖獗迫使聯準會採取比市場預期更為激進的緊縮政策。

他指出，資料中心建設持續推進仍是支撐市場擴散的重要因素，但摩根大通目前並未看到 AI 資本支出即將明顯放緩的跡象。

摩根大通追蹤了一籃子涵蓋科技、金融與工業等不同產業、且大量投資 AI 的股票。