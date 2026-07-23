鉅亨網新聞中心 2026-07-23 13:20

美5大科技巨頭加碼AI投資 市場警戒：是在空中加油還是強弩之末？(圖:shutterstock)

先是備受關注的 Google 交出了第二季財報，財報多項數據亮眼，超乎市場預期。公司宣布將 2026 全年資本支出區間上調至 1,950 億 - 2,050 億美元，明確強調 2027 年投入規模也將進一步擴張。

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OpenAI 將截至 2030 年的算力支出計畫由 6,000 億美元上調至 7,500 億美元，同時計畫在美國喬治亞州投資 200 億美元建造一座資料中心。

Anthropic 與 AMD 簽署重大晶片及投資協議，Anthropic 2027 年上半年起將購買最多 2GW 的 AMD 最新一代晶片 Instinct MI450，AMD 則將向 Anthropic 投資至多 50 億美元。

微軟 (MSFT-US) 加碼歐洲佈局，與法國 AI 新創公司 Mistral AI 擴大合作。微軟將提供數十億美元，支援後者在歐洲建置 GPU 資料中心，並將其核心 AI 模型全面連接 Azure 和 Copilot 等產品體系。

是空中加油還是強弩之末？

近兩年來，每一次美股財報季，AI 資本開支都是市場關注的關鍵內容之一。如今新一輪財報披露期才剛拉開序幕，谷歌就以超預期的開支計劃證明了對 AI 投資的決心，OpenAI、Anthropic 等龍頭的大手筆開支，也進一步證明了矽谷巨頭在 AI 投入上依舊沒有踩下剎車。

根據媒體基於 LSEG 一致預期數據分析，依照目前的發展趨勢，到 2027 年，包括微軟、Google、亞馬遜 (AMZN-US) 、Meta(META-US) 以及甲骨文 (ORCL-US) 在內的科技巨頭，資本支出總額預計將超過其創造的自由現金流。

預計這些公司在 2027 年的年度營運現金流將比 2025 年增加約 3,400 億美元，但資本支出預計將增加約 5,340 億美元；這意味著，每增加 1 美元現金流，就需要額外投入約 1.57 美元用於投資建設。

Futurum Equities 首席市場策略師 Shay Boloor 表示，「投資者低估了 AI 正在如何從根本上改變大型科技公司的商業模式。」

Boloor 進一步指出，這些公司過去通常被視為輕資產平台，因為其收入增長速度遠快於資本需求。但 AI 正在推動它們轉向一種混合模式——軟體、廣告和雲端運算業務的經濟效益，越來越依賴於巨額的實體基礎設施。

TradeStation 全球市場策略主管 David Russell 表示，如果資本支出正在消耗現金，那麼獲利增長可能不足以證明這些投資合理。企業存在的目的是賺錢，而不是花錢。