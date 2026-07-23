Nike收回線上代理權 中國最大經銷商股價一天崩跌24%
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
中國杭州球鞋愛好者小昊昨天（22 日）上午在 Nike 中國最大經銷商滔搏 (06110-HK) 運動小程式上發現，原價人民幣 999 元的 Nike 男子跑步鞋 ZOOM FLY 6，標價變成 599.4 元，還能繼續疊加滿 2 件 95 折、滿 3 件 95 折。
他截圖發給球友：「滔搏這是不過了？」
他不知道的是，接下來折扣或許會更大：昨天上午，港交所披露滔搏的一則公告：滔搏收到 Nike 正式通知，2027 年 1 月 1 日起，滔搏在中國內地線上平台銷售 Nkie 產品的權利將被全面終止。
據《橙柿新聞》報導，這意味著 Nike 和滔搏 27 年的生意走到拐點了。當天滔搏股價開盤即暴跌，一度創下歷史新低，最終收盤跌幅超過 24%，市值跌破 90 億港元。
滔搏發布的公告揭露，據管理層初步估算，截至 2026 年 2 月 28 日止財年，Nike 產品線上平台銷售收入約佔滔搏集團總收入 22%。董事會預計，該終止將在短期內對業務造成重大負面影響。
另一家運動零售商寶勝國際 (03813-HK) 昨日也證實收到 Nike 通知，據市場分析估算，其 Nike 線上業務佔總營收約 15%。寶勝股價 22 日收盤報 0.315 港元，大跌約 8.7%，跌幅遠小於滔搏。
分析師認為，寶勝的 Nike 線上業務利潤貢獻較低，且其母公司裕元工業是 Nike 主要代工廠之一，雙方在製造端有長期合作關係。
Nike 表示，此舉是全球精選分銷戰略在中國市場的延續，旨在為消費者提供更優質、更統一的品牌購物體驗。
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