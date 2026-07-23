鉅亨網新聞中心 2026-07-23 09:20

韓國 SK 集團公布未來 10 年 AI 發展藍圖，計劃投入高達 2100 兆韓元，大舉布局半導體製造與人工智慧 (AI) 資料中心，其中 1100 兆韓元將用於擴充晶片供應鏈，1000 兆韓元投入 AI 資料中心建設，藉由 SK 海力士與 SK 電訊兩大核心事業，打造涵蓋晶片、算力到 AI 服務的完整產業鏈，進一步鞏固韓國在全球 AI 產業的競爭力。

SK 集團表示，整體投資將分為兩大方向，其中約 1100 兆韓元將投入半導體供應鏈建設，包括高頻寬記憶體 (HBM)、新一代 DRAM 及 NAND Flash 等 AI 關鍵記憶體產能；另外 1000 兆韓元將用於建設 AI 資料中心，希望推動韓國由 AI 技術使用者，轉型為智慧科技與 AI 基礎設施出口國。

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SK 集團會長崔泰源表示，韓國不能只是出口 AI 產品，而應輸出智慧技術本身，並培育本土 AI 市場，因此集團將大規模投資「AI 工廠」，也就是超大型 AI 資料中心，作為未來 AI 產業發展的重要基礎。

在半導體布局方面，SK 海力士將成為主要投資主體，預計投入 1100 兆韓元擴建 AI 記憶體產能。集團規劃於清州廠區投入 100 兆韓元擴廠，在韓國西南半導體聚落投資 400 兆韓元新建完整晶片製造基地，並於龍仁半導體超級聚落投入 600 兆韓元，加速打造集團核心晶片生產基地。

值得注意的是，SK 集團已將龍仁超級聚落原訂 2045 年完工時程，大幅提前 12 年至 2033 年完成，顯示公司正加快因應全球 AI 晶片需求。

崔泰源指出，AI 應用快速成長，使記憶體需求呈現爆炸性增加，目前市場已出現供給缺口，未來供需緊張情況恐持續惡化。他表示，若晶片供應不足，不僅記憶體產業受限，整體 AI 產業發展也將受到影響。

市場研究機構 TrendForce 近期指出，AI 伺服器需求持續帶動 HBM 供不應求，SK 海力士目前仍是全球 HBM 市場龍頭，並持續向輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 等 AI 晶片業者供貨，高階 HBM 產品產能已提前數季售罄，預料 2027 年前市場仍將維持供不應求。

除了晶片之外，SK 電訊則肩負 AI 算力基礎設施建設重任，計劃投入 1000 兆韓元打造 AI 資料中心，目標於 2035 年前完成總裝置容量 15GW，其中第一階段將於 2029 年前完成 5GW 建置，之後再依市場需求擴增另外 10GW。

首期投資約 140 兆韓元，將在韓國嶺南地區建立 AI 算力樞紐，其中蔚山將興建一座 100MW 超大型 AI 資料中心，預定 2027 年第 4 季啟用，之後將擴建至 900MW，並規劃於嶺南其他地區再建置 1GW 等級 AI 資料中心。

崔泰源表示，傳統資料中心主要負責儲存資料，而 AI 資料中心則是「生產智慧能力的工廠」，未來將支援工業機器人、智慧製造及各類實體 AI 應用，成為韓國 AI 產業的重要基礎設施。

SK 電訊執行長鄭在勳則表示，透過 AI 資料中心結合集團半導體製造能力，可望把嶺南打造為韓國工業 AI 技術驗證及商業化落地的重要基地。

此次大規模投資，也反映全球科技巨頭持續擴大 AI 基礎建設。根據市場研究機構及華爾街分析師預估，2026 年包括微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms(META-US) 及甲骨文 (ORCL-US) 等美國大型雲端服務商，全年資本支出合計將達 6000 億至 7500 億美元，主要投入 AI 資料中心、GPU 伺服器及電力基礎設施。

SK 集團表示，雖然投資規模仍低於美國科技巨頭，但已足以確立其亞太 AI 產業領導地位。

SK 電訊近年積極由傳統電信業者轉型為 AI 平台公司，目前已與輝達合作布局 GPU 即服務 (GPUaaS)，希望成為亞太地區重要 AI 算力供應商。

另一方面，SK 集團也同步推進全球 AI 布局。今年稍早，SK 電訊宣布向美國 AI 控股平台 AI Co. 增資 7380 億韓元。AI Co. 於今年 1 月成立，由 SK 海力士旗下 Solidigm 重組而來，總部設於美國，主要負責集團海外 AI 投資及全球產業生態布局，資金來源包括 SK 海力士投入 100 億美元、SK 控股 2.5 億美元及 SK 創新 3.8 億美元。

崔泰源並透露，未來 10 年 SK 集團每年都將維持約 100 兆韓元本土資本支出，將依市場需求持續投入 AI 資料中心及半導體建設。他表示，目前從已取得的訂單來看，全球 AI 需求仍十分強勁，因此集團將持續加碼投資，打造完整 AI 產業鏈。