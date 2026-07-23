鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-23 12:25

近期受全球記憶體晶片等半導體元器件成本上漲影響，中國智慧手機市場出現一輪價格調整。當前正值暑期消費旺季，深圳各手機門市客流顯著上升。

據《中國經濟網》23 日（周四）報導，在中國各大線下手機賣場走訪發現，主流廠商旗下多款新機及在售機型價格上調，漲幅普遍在人民幣 300 元至 1,000 元不等，部分高階機型的漲幅甚至突破千元。

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從去年第三季至今，三星、OPPO、vivo、華為、榮耀等幾乎所有主流品牌都提高了產品售價。

今年 4 月，華為終端 BG 董事長余承東曾表示，現在新手機定價壓力很大，旗艦手機根據不同配置，成本上漲了人民幣 1,200 元至 1,500 元，後面扛不住了也可能漲價。

今年 6 月，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克說，計劃提高產品價格，以應對記憶體成本飆漲。「很遺憾，價格上漲不可避免。我們正在盡最大努力減輕轉嫁給我們的巨額漲價壓力，也一直在努力保護客戶免受漲價影響，但這種情況已經難以為繼了。」

雖然庫克提漲價「不可避免」，但他並沒有透露具體漲價的時間和幅度，不過按照蘋果的產品發布節奏，外界普遍預計，最快今年 9 月蘋果發表的 iPhone 18 系列以及蘋果首款折疊 iPhone，將成為新一輪價格調整的節點。

自 2025 年下半年以來，全球記憶體晶片行業迎來一場罕見普漲行情，尤其是用於智慧手機的 LPDDR 等 DRAM 供應持續緊張。

市場研究機構 Counterpoint 指出，2026 年 LPDDR4 供應將下降超過 40%，並且在某些市場 150 美元以下的手機細分市場將面臨實質性市場退出。

專業人士表示，本輪手機價格上調，核心是以記憶體晶片為代表的組件成本上升，以及廠商產品策略調整共同作用的結果，預計記憶體晶片供應偏緊的趨勢還會延續。