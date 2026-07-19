鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-19 17:45

據《科創板日報》19 日（周日）報導，由人工智慧（AI）需求引爆的記憶體晶片漲價潮持續蔓延，正傳導至華強北這一中國消費電子流通樞紐。

記憶體晶片暴漲，中國消費者觀望，非剛需者改買二手。（圖：證券時報）

「電腦（受）影響最大，之前（人民幣）300 元的記憶體，現在要賣 1,000 元，這個漲幅我們了十幾年都沒見過。」在深圳華強北賽格電子市場三樓一家主營記憶體與固態硬碟批發的檔口前，老闆指著貨架上的金士頓 16GB DDR4 記憶體說道。

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華強電子世界二樓一家專做二手記憶體回收的商家，邊清點剛收來的舊記憶體邊表示，「DDR4/DDR5 回收還可以，來賣舊記憶體和換記憶體的都不少，很多人把老機器裡的記憶體拆出來趁高價賣掉，再湊錢買新配置。」

受全球人工智慧需求爆發式增長影響，記憶體晶片供應緊張，上游原材料價格波動迅速傳導至下游終端市場，一場由記憶體引發的漲價潮正席捲手機、電腦、相機乃至 AI 眼鏡等智慧終端。

以蘋果、華為、小米為代表的終端品牌均有不同程度漲價，其中電腦漲價最多，這也直接導致到店消費者的觀望情緒愈發濃厚。

華強北蘋果旗艦店銷售人員表示，旗艦店隨官網一起在今年 6 月調價了，疊加部分優惠操作，不同儲存容量以及晶片類別的 MacBook Neo、MacBook Air、MacBook Pro 平均漲價人民幣 500 元、1,500 元、3,000 元左右。

由於目前還未到畢業新機購置潮時期，來店裡咨詢新機的多為非剛需消費者。

「大家問得多，最終購買的人不多，普遍覺得目前漲價太多了，也有少部分新機分群和畢業學生前來咨詢，這部分人買新機相對非剛需多一點，畢竟是剛需，晶片漲成這樣，一時半會兒也不會降價，要買的還是會買的。」上述銷售人員稱。

在華為旗艦店內，搭載 Windows 系統的華為筆電暫時缺貨，只有鴻蒙系統筆電在售，但鴻蒙系統頂配機型價格最高可達人民幣 2 萬元；小米筆電均有輕微漲價，但低配版主流價格普遍在 6,000 元左右。

有曾在蘋果旗艦店任職 Genius 的電子發燒友表示，自己在去年「6·18」時花人民幣 1.4 萬配置了一台高配遊戲機，前些日子原價賣出去的。

「還記得三年前國產儲存把固態硬碟打到『白菜價』，當時 1TB 硬碟也就（人民幣）300 多塊，一想起來就後悔當初沒多囤一點」。