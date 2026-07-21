鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.(BOKF-US)EPS預估上修至10.59元，預估目標價為146.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對BOK Financial Corp.(BOKF-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.39元上修至10.59元，其中最高估值10.73元，最低估值9.95元，預估目標價為146.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.73(10.73)
|11.08
|11.1
|最低值
|9.95(9.95)
|10.31
|10.24
|平均值
|10.39(10.34)
|10.55
|10.67
|中位數
|10.59(10.39)
|10.5
|10.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.01億
|24.52億
|25.11億
|最低值
|22.65億
|23.86億
|24.75億
|平均值
|22.79億
|24.12億
|24.93億
|中位數
|22.78億
|24.12億
|24.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.95
|7.68
|8.02
|8.14
|9.17
|營業收入
|19.73億
|21.38億
|31.47億
|34.98億
|33.63億
詳細資訊請看美股內頁：
BOK Financial Corp.(BOKF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.(BOKF-US)EPS預估上修至10.3元，預估目標價為144.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.(BOKF-US)EPS預估上修至10.1元，預估目標價為144.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.BOKF-US的目標價調升至144元，幅度約6.67%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉信理財(SCHW-US)EPS預估上修至6.4元，預估目標價為122.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇