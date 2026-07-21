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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.(BOKF-US)EPS預估上修至10.59元，預估目標價為146.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對BOK Financial Corp.(BOKF-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.39元上修至10.59元，其中最高估值10.73元，最低估值9.95元，預估目標價為146.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.73(10.73)11.0811.1
最低值9.95(9.95)10.3110.24
平均值10.39(10.34)10.5510.67
中位數10.59(10.39)10.510.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值23.01億24.52億25.11億
最低值22.65億23.86億24.75億
平均值22.79億24.12億24.93億
中位數22.78億24.12億24.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.957.688.028.149.17
營業收入19.73億21.38億31.47億34.98億33.63億

詳細資訊請看美股內頁：
BOK Financial Corp.(BOKF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBOKF

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