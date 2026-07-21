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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York SharesAEG-US的目標價調升至8.78元，幅度約3.74%

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)提出目標價估值：中位數由8.47元上修至8.78元，調升幅度3.74%。其中最高估值10.99元，最低估值7.61元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Aegon Ltd. - New York Shares評價：積極樂觀7位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Aegon Ltd. - New York Shares今(22日)收盤價為9.145元。近5日股價上漲3.74%，標普指數下跌0.96%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股AEG市場預估目標價

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Aegon Ltd. - New York Shares9.145+1.05%

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