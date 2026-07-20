鉅亨網編譯許家華 2026-07-21 04:03

美國能源部最新公布數據顯示，截至 7 月 17 日當周，美國戰略石油儲備 (Strategic Petroleum Reserve，SPR) 減少約 510 萬桶，降至 3.114 億桶，創 1983 年 3 月以來最低水準。此次釋放屬於美國政府總計釋出 1.72 億桶戰略儲油計畫的一部分，也反映中東衝突持續升溫下，美方動用緊急能源儲備以穩定市場供應。

根據能源部資料，自美國與以色列 2 月底對伊朗展開軍事行動以來，美國戰略石油儲備已累計減少 1.0404 億桶。市場分析指出，美方持續釋放 SPR，主要是配合國際能源署 (IEA) 穩定全球原油供應的協調行動，以緩解荷姆茲海峽航運受阻帶來的能源供應衝擊。

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除了戰略儲備外，美國整體石油庫存同步下降。統計顯示，截至 7 月 10 日，美國包括商業原油庫存及 SPR 在內的總石油庫存減少 1.29 億桶，降至 7.262 億桶，創 1984 年以來最低水準。能源部預計於本周三公布截至上周的最新庫存數據，市場將密切關注商業庫存是否持續下滑。

近期美國戰略儲備快速下降，也引發市場對能源安全的討論。《華爾街日報》指出，SPR 目前庫存已不足設計容量 714 萬桶的一半。美國戰略石油儲備於 1975 年石油危機後設立，現行設計儲存容量約 7.14 億桶，主要儲存在德州及路易斯安那州沿岸地下鹽穴，目的在於重大能源供應中斷時穩定國內市場。

不過，美國能源部強調，目前庫存水位仍高於技術最低運作需求，並不代表美國已面臨能源危機。能源部表示，SPR 真正的技術最低運作水位約為 7,000 萬桶，目前仍保有相當大的緊急調度空間。此外，政府已規劃待市場恢復穩定後逐步回補戰略石油儲備，預計明年起將回補約 2 億桶原油，回補規模將超過此次釋放總量。