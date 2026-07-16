鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-17 06:21

Alphabet (GOOGL-US) 股價週四 (16 日) 下跌逾 4% 至每股 354.46 美元，主因《彭博》引述知情人士報導指出，Google 旗艦人工智慧 (AI) 模型 Gemini 3.5 Pro 因持續改善效能，發布時程已延後數個月，引發市場對其 AI 競爭力的擔憂。

Alphabet急跌超4% Google傳延後推出旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro (圖：shutterstock)

報導指出，Gemini 3.5 Pro 的程式碼生成 (coding) 能力未達 Google 內部預期，因此公司決定延後推出，以進一步提升模型表現。

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Google 於今年 5 月 Google I/O 開發者大會首度發表 Gemini 3.5 Pro，當時表示該模型已投入內部使用，並預計於隔月擴大對外發布。不過，最新消息顯示，正式推出時間將比原先規劃晚上數個月。

針對相關報導，Alphabet 發言人回應，公司正持續快速推出多款 AI 模型，同時兼顧成本效益。

發言人表示：「我們正以極具成本效益的方式，快速推出各類模型。」

他還提到，目前 Gemini 3.5 Pro、升級版 Flash 模型及其他模型仍在與合作夥伴進行測試，同時也持續與美國政府合作。

Gemini 3.5 Pro 延後推出之際，AI 業者在程式碼生成能力上的競爭持續升溫，各大業者正加快推出新模型，爭奪企業市場。

近期 OpenAI 與 Meta 均發布新一代 AI 模型，進一步強化 AI 編碼能力。

其中，Meta 上週推出 Muse Spark 1.1，Meta AI 負責人 Alexandr Wang 稱其為公司目前最強的代理式 (agentic) 與程式設計模型。

OpenAI 則於上週發布 GPT-5.6 Sol，執行長阿特曼 (Sam Altman) 表示，新模型在代理式程式設計任務中的 Token 使用效率提升 54%，顯示 AI 業者正持續以更高效、更具成本效益的程式碼生成能力作為競爭重點。

值得關注的是，GPT-5.6 的發布曾因美國政府的安全審查而短暫延遲，該公司表示，這是應美國政府要求，針對強大 AI 技術可能遭濫用的國家安全風險進行評估。