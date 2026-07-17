鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-17 10:24

歐盟委員會 16 日（周四）宣布，依據《數位市場法案》向美國 Google 提出兩項具有法律約束力的措施，要求 Google 向競爭對手開放安卓操作系統人工智慧（AI）相關功能，並向第三方搜索引擎共享搜索數據，以增強數位市場競爭。

歐盟要求Google開放安卓AI功能，共享搜索數據。（圖：Shutterstock）

歐委會表示，根據第一項措施，第三方 AI 助手可與 Google 旗下 Gemini 等 AI 服務平等訪問 Google 安卓裝置上的功能。目前第三方 AI 助手對安卓系統部分關鍵功能的訪問受限，難以與 Google 自有 AI 服務公平競爭。

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第二項措施要求 Google 向第三方搜索引擎共享搜索數據。歐委會認為，數據共享有助於第三方搜索引擎開發和改善服務，促進創新發展。