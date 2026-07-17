歐盟要求Google開放安卓AI功能 共享搜索數據
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
歐盟委員會 16 日（周四）宣布，依據《數位市場法案》向美國 Google 提出兩項具有法律約束力的措施，要求 Google 向競爭對手開放安卓操作系統人工智慧（AI）相關功能，並向第三方搜索引擎共享搜索數據，以增強數位市場競爭。
歐委會表示，根據第一項措施，第三方 AI 助手可與 Google 旗下 Gemini 等 AI 服務平等訪問 Google 安卓裝置上的功能。目前第三方 AI 助手對安卓系統部分關鍵功能的訪問受限，難以與 Google 自有 AI 服務公平競爭。
第二項措施要求 Google 向第三方搜索引擎共享搜索數據。歐委會認為，數據共享有助於第三方搜索引擎開發和改善服務，促進創新發展。
歐委會要求 Google 按時間表落實相關措施，自 2027 年 1 月起向符合條件的第三方搜索引擎共享搜索數據。用戶自 2027 年 7 月起可使用改進後的安卓系統。
延伸閱讀
- Alphabet急跌超4% Google傳延後推出旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro
- 8010億美元的AI豪賭 花旗：三大科技巨頭2027年將陷入負現金流
- 野村投信最新台股看法--【台股操盤人筆記】戰事震盪反而創造布局機會
- DeepMind CEO示警：AGI只剩幾年！籲美國建立尖端AI審查機制
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇