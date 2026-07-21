鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-21 18:54

川普政府周一 (20 日) 宣布，將針對部分加拿大商品徵收 50% 的新關稅，理由是加拿大對美國的酒精、汽車與乳製品存在「不公平待遇」，此舉意味著美加這兩個緊密貿易夥伴間的緊張局勢再度顯著升級。

引用大蕭條時期法案 川普政府誓言對加拿大商品加徵50%關稅(圖:shutterstock)

根據美國貿易代表署 (USTR) 的估計，此次受影響的進口商品總值約 200 億美元，約佔去年加拿大對美出口總額的 5%。徵收清單包括牛奶、曲棍球裝備、啤酒和夾板。

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然而，能源、鉀肥與關鍵礦產等重要資源，以及原本已受關稅影響的汽車與鋼鐵產業，此次將予以豁免。這批關稅將不適用於《美墨加貿易協定》(USMCA) 的豁免規則。

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 指出，此次行動源於加拿大對美商的不公平限制，包括部分省份將美國酒類商品下架、給予歐盟乳製品更佳的市場准入，以及限制從美國回流企業的汽車出口量。

美方此次罕見動用了 1930 年《關稅法》第 338 條，此條款授權總統對歧視美國商業的國家徵收最高 50% 的關稅，據官員表示，這是條款史上首次被引用。

消息傳出後，加元兌美元匯率一度跌至一周低點 1.4085 加元，隨後在倫敦收復部分失地。

加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 發表聲明批評此舉「違反 USMCA」，並指出加拿大先前的措施僅是對美國對加國汽車徵稅的對等回應。儘管如此，卡尼強調加國已準備好持續與美方進行細節磋商以解決爭端。

這批關稅預計在 30 天內生效。國際貿易律師 William Pellerin 指出，這反映出兩國貿易關係在好轉前可能會進一步惡化。