鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-21 07:28

川普政府誓言，對部分加拿大商品加徵 50% 新關稅，包括牛奶與鮮奶油、曲棍球棒和水泥等，理由是回應加拿大「對美國產品的不公平待遇」，這使兩國貿易緊張情勢再度升高。

一名向媒體簡報的美國官員周一 (20 日) 表示，能源、鉀肥、漁產品及關鍵礦產等主要資源性進口商品不在課稅範圍內。此外，已適用其他產業關稅的商品，例如汽車與鋼鐵，也將獲得豁免。

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更重要的是，該名官員表示，即使符合《美墨加大協定》(USMCA) 規範的商品，也不適用任何豁免。

消息公布後，加幣兌美元一度走弱，截稿前報 1 美元兌 1.4083 加幣。

美國官員表示，新關稅依據《1930 年關稅法》(Tariff Act of 1930) 鮮少動用的第 338 條款 (Section 338) 實施，預定簽署後 30 天生效。

加拿大安大略省省長福特 (Doug Ford) 隨後在社群平台 X 發文表示，若美國落實新關稅，加拿大應「以牙還牙、以關稅回敬關稅，以美元回敬美元」。

加拿大長期以來一直是美國的重要盟友與貿易夥伴，但隨著川普大舉推動關稅政策，並多次表達對美墨加協定的不滿，雙方關係已明顯惡化。

美加去年爆發貿易衝突，川普政府對加拿大商品祭出高額關稅，加拿大則採取報復措施。直到本月，川普政府宣布不續簽 USMCA，改以啟動一系列年度檢討程序，為這項協定的未來投下陰影。

川普上周也因安大略省西北部森林野火導致美國大片地區空氣品質惡化，嚴厲批評加拿大。他當時在 Truth Social 發文表示，野火已讓美國蒙受數十億美元損失，「這些成本理所當然必須加計到加拿大目前支付的關稅中。」

不過一名周高層官員澄清，這次宣布的 50% 關稅與野火無關，但補充說，川普「已要求相關部門提出針對野火的應對選項」。

《1930 年關稅法》第 338 條授權美國總統，若認定其他國家對美國存在歧視性待遇，可對其商品課徵最高 50% 的關稅。