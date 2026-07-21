鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-21 12:30

美國總統川普上周宣布封鎖荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 後，通過該海峽的船舶數量大幅下滑，《勞埃德船舶日報》 (Lloyd"s List Intelligence)資料顯示，在 7 月 20 日為止一周僅 53 艘船舶通過荷姆茲海峽，較前一周的大減 66%，其中負責運輸波斯灣原油與液化天然氣 (LNG) 的油輪及天然氣運輸船通行量，也從 90 艘驟降至 30 艘。

Kpler 數據也顯示，封鎖措施生效後，航運活動幾乎立即衰減：7 月 15 日前，每日平均有超過 20 艘船舶通過海峽，但當天降至 16 艘，7 月 16 日更急跌至個位數，之後一周雖然偶而回升，但整體仍維持低迷。

‌



這波急凍導致數周以來逐步恢復正常的趨勢遭到逆轉。先前拜 6 月中旬停火之賜，部分船東原本已開始恢復波斯灣航線，但如今戰火再起，使這條承載全球約五分之一石油消費量的戰略水道，再度接近閒置狀態。

《勞埃德船舶日報》 資深風險與法遵分析師 Bridget Diakun 表示：「自緊張局勢再度升高後，航運活動明顯放緩。這並不令人意外，因為業者通常都會先撤出、重新評估風險。」

不過，她也指出，航運並未完全停擺，「每位船東的風險承受度都不同，我們仍看到部分油輪持續進出，並未完全停止通航。」

Diakun 表示，相較於持續穩定復甦，未來船舶通行量更可能呈現「一波一波」的起伏。船東會趁市場認為相對安全的短暫空檔恢復航行，但只要緊張局勢再度升高，又會迅速撤離。

標普全球 (S&P Global) 數據也反映相同趨勢：7 月 17-19 日期間，僅有 40 艘船舶通過荷姆茲海峽，平均每天約 13 艘，而在 7 月 19 日為止一周的總通行量，也較前一周減少近 50%。

這段期間，商船仍占總通行量逾 70%，但其中僅約三分之一符合海事限制規範。許多航行船舶仍以與伊朗有關或遭制裁的船隻為主，顯示主流國際船東仍不願重返該航線。

MST Marquee 能源研究主管 Saul Kavonic 說：「最新一輪衝突升級，顯示市場原本期待荷姆茲海峽能迅速恢復通航的想法過於樂觀。」

他指出，戰事升級與重新實施封鎖，讓衝突重新走向升高態勢，目前荷姆茲海峽的運輸量已降至戰前約 15%。