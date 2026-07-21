鉅亨網新聞中心 2026-07-21 12:10

在 AI 基礎設施競賽升溫之際，AMD(AMD-US) 正逐步撼動輝達 (NVDA-US) 的市場主導地位。微軟 (MSFT-US) 周一 (20 日) 宣布將在 Azure 雲平台導入 AMD Helios 機架級解決方案，支援尖端模型 AI 推理工作負載。這項合作不僅代表 AMD 與雲端巨頭合作深化，更顯示 AMD 已擺脫「低價替代者」定位，開始展現 AI 基礎設施市場的定價權與競爭實力。

長期以來，市場對 AMD AI 產品的印象多停留在具備高性價比的挑戰者角色，然而此次與微軟的合作打破了這一刻板印象。

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低價策略轉向定價權敘事

根據 Futurum Group 的估計，Helios 機架級 AI 系統的售價預計在 500 萬至 550 萬美元之間，這一價格甚至高於輝達最新的 Vera Rubin 架構預估售價（約 350 萬至 400 萬美元）。

儘管單價高出約 40%，微軟卻選擇了全棧採購 AMD 的解決方案。這一決策的核心邏輯在於 AMD 提供的綜合性價值，而非單純的成本壓縮。

此次部署的 Helios 架構堪稱頂級配置，每個計算托盤配備四塊 Instinct GPU，由高性能的第六代 EPYC Venice CPU 驅動，並搭載多達 12 塊 Pensando 網絡晶片。

AMD 數據中心負責人 Forrest Norrod 強調，這套系統的關鍵優勢在於「最佳總擁有成本（TCO）」與「最低每詞元成本」。對雲巨頭而言，單個晶片的價格並非決定性因素，系統整體的推理效率、網絡穩定性以及部署靈活性才是影響長期投資回報的核心。

微軟不僅導入了 GPU，同時引入了 Venice CPU 虛擬機系列及 Pensando DPU，這意味著 AMD 在微軟 Azure 中的角色，已從單純的「GPU 供應商」成功升級為「綜合 AI 基礎設施提供商」。

強大的客戶陣容與增長動能

隨著微軟的加入，AMD 的 Helios 客戶矩陣進一步加密，顯示出其產品在處理超大規模 AI 推理任務上的成熟度。目前，全球前十大 AI 公司中已有八家在其 Instinct GPU 上運行工作負載，包括 Meta、OpenAI、甲骨文與印度 TCS 等重量級客戶。

從財報數據來看，AMD 的數據中心營收在 2026 年第一季度同比增長 57% 至 58 億美元，展現出強勁的增長勢能。

分析師 Daniel Newman 認為，AMD 有望將數據中心 GPU 的市場份額從目前的 4.5% 提升至 20% 到 25%，這意味著數千億美元的潛在營收規模。

巴克萊銀行也對其未來表現持樂觀態度，將 AMD 目標價上調至 665 美元，認為其 CPU 業務的上行潛力在當前芯片市場中被嚴重低估。

軟體生態仍是護城河關鍵

然而，在硬體實力逼近甚至部分超越輝達的同時，軟體生態依舊是不可迴避的護城河。輝達憑藉長達 20 年的 CUDA 積累，以及對主流 AI 框架的優先適配，在推理引擎優化上依然保持著顯著領先。

特別是輝達的 Dynamo 分佈式推理框架，能夠深度整合 vLLM 並針對 MoE 模型進行分離與高效優化，這是 AMD 目前在標準化軟體生態中尚未完全追平的短板。

Counterpoint Research 分析師 Neil Shah 指出，軟體與優化能力是決定 AI 推理勝負的關鍵，AMD 是否能將其強大的硬體定價權轉化為長期的生態壁壘，仍有待驗證。

受晶片族群整體情緒回暖的帶動，加上市場對 AMD 即將到來的大型產品發佈活動的期待，AMD 周一股價一度大漲超過 5%。市場目前高度關注執行長蘇姿豐（Lisa Su）在產品發佈會上是否會提供更激進的 2027 年 Helios 出貨指引。