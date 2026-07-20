鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-21 06:30

《Yahoo Finance》報導，AMD(AMD-US)股價周一 (20 日) 上漲 1.6%，此前 Rosenblatt 和瑞銀兩家投資機構上調了 AMD 的目標價，同時微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 宣布將採用 AMD 即將推出的 Helios 機櫃級 AI 平台，為旗下 Azure 雲端服務的 AI 工作負載提供運算能力。

目標價調升與微軟合作的消息發布之際，距離 AMD 在舊金山舉辦的 Advancing AI 大會只剩幾天。屆時執行長蘇姿丰將發表主題演講，預計公布公司產品藍圖及未來發展目標的最新進展。

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Rosenblatt 將 AMD 的目標價從 490 美元 調高至 655 美元，UBS 則將目標價由 670 美元上調至 700 美元。根據彭博資料，目前約 82.4% 分析師給予 AMD 買進評級，其餘 17.6% 維持持有評級。

這項與微軟的合作，對 AMD 即將開始向客戶出貨 Helios 平台而言，是重要的一步。AMD 預計今年稍晚將向包括 Meta(META-US)與甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 在內的客戶提供 Helios。

Helios 將 AMD 的 Instinct MI455X(GPU)、EPYC Venice(CPU)、Pensando DPU(DPU)及 ROCm 軟體平台整合為一套完整的機櫃級 AI 系統，旨在與輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 廣受歡迎的 Grace Blackwell 與 Vera Rubin 平台正面競爭。

與輝達產品相同，Helios 在單一機櫃中整合了 72 顆 GPU，並透過高速互連技術讓 GPU 彼此直接通訊。多個機櫃還可以串接成超大型 GPU 叢集，以支援高強度的 AI 運算。

不過，輝達並沒有因 AMD 迎頭趕上而停下腳步。該公司已宣布下一代 Kyber 機櫃平台，將單一機櫃內的 GPU 數量從目前的 72 顆提升至 144 顆。

AMD 股價今年以來已累計上漲 139%，過去 12 個月更大漲 226%，主要因各大雲端運算公司持續擴大採用 AMD 的 CPU，用於資料中心，以支援快速成長的代理式 AI 工作負載。

這股需求也大幅提升 AMD 的資料中心業務表現，2023 年資料中心營收為 65 億美元，2025 年資料中心營收達 166 億美元，而分析師預估今年可達 312 億美元。