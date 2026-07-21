鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-21 11:30

川普政府周一 (20 日) 推出獎勵措施，只要在美國新建、擴建或翻修鋁冶煉廠的企業，經美國政府核准後，進口鋁材關稅將由目前的 50% 降至約 25%。

美國總統川普先前將鋁進口關稅提高至 50%，希望藉此提升國內鋁產能，然而這項政策成效有限，僅零星帶動新增投資，許多國家也持續遊說美方調降關稅。

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更重要的是，美國本身並沒有足夠的原鋁產能滿足需求。鋁廣泛應用於汽車、洗衣機等各類產品。

美國仍高度依賴進口原鋁，主要來自加拿大及中東，以滿足國內消費需求。目前美國僅剩四座運轉中的鋁冶煉廠，遠低於 2000 年的 23 座。

美國約一半鋁消費量來自加拿大，加拿大鋁廠多利用水力發電等成本較低的能源，而鋁冶煉屬高度耗能產業，電力成本成為美國擴充產能的一大障礙。事實上，美國上一座新建鋁冶煉廠已是 40 多年前的事。

高關稅推升美國鋁價

自 50% 鋁關稅從去年 6 月生效以來，美國中西部鋁溢價 (Midwest Premium) 大幅攀升。中西部鋁溢價是指鋁材運送至美國中西部交貨時，相較於全球基準價格所需額外支付的價錢。

此外，伊朗戰爭引發的新一輪供應衝擊，也使美國中西部鋁溢價再度大漲，漲幅接近 100%。

美國中西部鋁溢價被視為美國製造業原料成本的重要指標，家電、飲料罐及汽車製造商都必須承擔這項成本。這也導致美國製造商實際支付著全球最高的鋁原料價格，因此多改採「即時生產」採購模式，只購買足以滿足短期生產需求的鋁材。