鋁價跌至2月中旬以來新低 創2008年以來最大單月跌幅
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
隨著美元持續走強對大宗商品造成壓力，鋁價已跌至自今年 2 月中旬以來最低。在 6 月份暴跌 16%，創下 2008 年以來最大單月跌幅後，這項工業金屬的跌勢仍在延續。
截至上海時間上午 11:43，倫敦金屬交易所 (LME) 鋁價下跌 0.5% 至每噸 3,071 美元，早前曾觸及 3,060 美元的低位。
與此同時，美元指數已連續兩日上漲，過去兩個月累計漲幅達 2.5%。這主要歸因於美國聯準會 (Fed) 表現出更為鷹派的立場。由於大宗商品是以美元計價，美元升值使得這些金屬對許多買家而言變得更加昂貴，進而抑制了市場需求。
除了匯率因素，中東衝突的降溫也對鋁價產生了下行壓力。先前在 3 月至 5 月期間，由於市場擔心占全球產量近十分之一的中東地區供應受阻，鋁價曾一度飆升。如今隨著局勢趨於緩和，供應風險降低，價格也隨之回落。
此外，中國創紀錄的出口量以及補充氧化鋁儲備的行動，也加速了鋁價的回落。目前市場已轉向「正價差」結構，即現貨價格低於遠期合約，顯示市場對供應短缺的擔憂已大幅消退。中泰期貨分析師 Peng Dinggui 指出，由於供應不再緊張，溢價迅速下降，價格驟跌已引發市場恐慌，部分中國投資者預期價格將進一步下探。
杭州成聯實業貿易商 Zhenting Zhou 表示，投資者正擔心美元進一步走強，這不僅影響了工業金屬的情緒，也波及了金、銀等貴金屬。此外，受中國股市近期反彈影響，部分中國投資者正將資金從大宗商品市場轉向股市。
目前市場還在關注美國華盛頓對精煉銅進口的評估進展，商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 預計將就此向川普總統提交最新報告，這可能成為市場下一個關注焦點。
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