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盤後速報 - 元大金(2885)次交易(21)日除息1.8元，參考價61.1元

鉅亨網新聞中心

元大金(2885-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

首日參考價為61.1元，相較今日收盤價62.90元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.86%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 62.90 1.8 2.86% 0.0
2025/08/12 0.0 0.0 0.0% 0.3
2025/07/01 34.15 1.55 4.54% 0.0
2024/08/12 0.0 0.0 0.0% 0.2
2024/06/27 33.8 1.1 3.25% 0.0


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