盤後速報 - 元大金(2885)次交易(21)日除息1.8元，參考價61.1元
鉅亨網新聞中心
元大金(2885-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
首日參考價為61.1元，相較今日收盤價62.90元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.86%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|62.90
|1.8
|2.86%
|0.0
|2025/08/12
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.3
|2025/07/01
|34.15
|1.55
|4.54%
|0.0
|2024/08/12
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.2
|2024/06/27
|33.8
|1.1
|3.25%
|0.0
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