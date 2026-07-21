盤後速報 - 京元電子(2449)下週(7月28日)除權息1.5元，預估參考價264.76元
鉅亨網新聞中心
京元電子(2449-TW)下週(7月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.5元，合計股利1.5元。
以今日(7月21日)收盤價279.00元計算，預估參考價為264.76元，權息值合計為14.24元，股息殖利率0.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
京元電子(2449-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。近5日股價下跌11.89%，集中市場加權指數下跌6.46%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/28
|279.00
|1.0
|0.36%
|0.5
|2025/07/10
|106.0
|4.0
|3.77%
|0.0
|2024/07/16
|128.5
|3.2
|2.49%
|0.0
|2023/07/13
|62.2
|3.5
|5.63%
|0.0
|2022/07/21
|40.6
|3.0
|7.39%
|0.0
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