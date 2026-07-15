營收速報 - 元大金(2885)6月營收195.76億元年增率高達72.83％
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今年1-6月累計營收為1,016.00億元，累計年增率142.25%。
最新價為67元，近5日股價下跌-4.44%，相關金融保險下跌-1.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-20590 張
- 外資買賣超：-24182 張
- 投信買賣超：-31 張
- 自營商買賣超：+3623 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|195.76億
|73%
|-8%
|26/5
|212.61億
|928%
|23%
|26/4
|172.54億
|325%
|39%
|26/3
|124.21億
|70%
|-7%
|26/2
|133.16億
|52%
|-25%
|26/1
|177.71億
|111%
|42%
元大金(2885-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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