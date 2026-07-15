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營收速報 - 元大金(2885)6月營收195.76億元年增率高達72.83％

鉅亨網新聞中心

元大金(2885-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣195.76億元，年增率72.83%，月增率-7.92%。

今年1-6月累計營收為1,016.00億元，累計年增率142.25%。

最新價為67元，近5日股價下跌-4.44%，相關金融保險下跌-1.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-20590 張
  • 外資買賣超：-24182 張
  • 投信買賣超：-31 張
  • 自營商買賣超：+3623 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 195.76億 73% -8%
26/5 212.61億 928% 23%
26/4 172.54億 325% 39%
26/3 124.21億 70% -7%
26/2 133.16億 52% -25%
26/1 177.71億 111% 42%

元大金(2885-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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