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盤後速報 - 政伸(8481)次交易(20)日除息2.75元，參考價38.85元

鉅亨網新聞中心

政伸(8481-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.75元。

首日參考價為38.85元，相較今日收盤價41.60元，息值合計為2.75元，股息殖利率6.61%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 41.60 2.75 6.61% 0.0
2025/07/07 45.05 2.55 5.66% 0.0
2024/07/01 52.4 2.0 3.82% 0.0
2023/07/05 59.0 3.8 6.44% 0.0
2022/07/04 66.9 6.5 9.72% 0.0


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