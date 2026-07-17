盤後速報 - 政伸(8481)次交易(20)日除息2.75元，參考價38.85元
鉅亨網新聞中心
政伸(8481-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.75元。
首日參考價為38.85元，相較今日收盤價41.60元，息值合計為2.75元，股息殖利率6.61%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|41.60
|2.75
|6.61%
|0.0
|2025/07/07
|45.05
|2.55
|5.66%
|0.0
|2024/07/01
|52.4
|2.0
|3.82%
|0.0
|2023/07/05
|59.0
|3.8
|6.44%
|0.0
|2022/07/04
|66.9
|6.5
|9.72%
|0.0
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