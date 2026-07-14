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盤後速報 - 元大金(2885)下週(7月21日)除息1.8元，預估參考價64.9元

鉅亨網新聞中心

元大金(2885-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(7月14日)收盤價66.70元計算，預估參考價為64.9元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

元大金(2885-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價下跌0.15%，集中市場加權指數下跌2.53%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 66.70 1.8 2.7% 0.0
2025/08/12 0.0 0.0 0.0% 0.3
2025/07/01 34.15 1.55 4.54% 0.0
2024/08/12 0.0 0.0 0.0% 0.2
2024/06/27 33.8 1.1 3.25% 0.0

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