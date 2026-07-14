盤後速報 - 元大金(2885)下週(7月21日)除息1.8元，預估參考價64.9元
鉅亨網新聞中心
元大金(2885-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(7月14日)收盤價66.70元計算，預估參考價為64.9元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
元大金(2885-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價下跌0.15%，集中市場加權指數下跌2.53%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|66.70
|1.8
|2.7%
|0.0
|2025/08/12
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.3
|2025/07/01
|34.15
|1.55
|4.54%
|0.0
|2024/08/12
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.2
|2024/06/27
|33.8
|1.1
|3.25%
|0.0
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