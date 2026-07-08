鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-08 10:21

元大金 (2885-TW) 近年以「資本市場專家」形象獲得市場口碑，近期股價屢創新高，也反映市場對其長期發展的肯定，元大金今 (8) 日無懼大盤下挫，盤中站穩 7 字頭，甚至一度超車中信金；事實上，早在今年 3 月，元大金控董事會即決議以換股方式併購元大投信，納為 100% 子公司，此案於雙方股東會中均以逾 9 成贊成數通過，獲得高度支持。

元大金無懼大盤賣壓站穩7字頭 逾9成股東力挺100%併購元大投信。(鉅亨網資料照)

元大金控旗下有元大證券、元大銀行兩大通路，再加上元大人壽、元大投信兩大產品研發中心，多元產品線成為「獲客」關鍵，進而形成正向循環；就整體規模來看，元大金控併購元大投信，相當於擴大元大金控集團服務廣度及深度，在詭譎多變的金融情勢下，此舉不但可以擴大服務綜效、拓展產品通路，以多元產品線優勢，滿足客戶需求，也呼應元大金控總經理黃維誠在股東會上宣示之整合集團資源，深化元大投資理財生態圈之目標，更盼望投信股東能藉此共享整體元大金控集團成長果實。

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為深化集團資源整合，元大金持續發揮綜效，進而強化客戶黏著度與服務深度，元大金控今年 3 月董事會決議通過，依《企業併購法》，預計以股份轉換方式取得元大投信其餘 25.29% 股權，使其成為百分之百持股子公司。

元大金控以業界最嚴謹的風險管理著稱，此併購案循經濟部主管之企業併購法制架構及相關法令程序推動，依法完成各項作業。依《企業併購法》相關規定，此股份轉換案在經董事會決議後即可依法辦理；惟元大金控基於落實公司治理、重視股東權益及提升資訊透明度之考量，主動提高審議標準，提報 2026 年 6 月 12 日股東常會討論，最終經 93.51% 的股東支持通過。