鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-20 08:33

據烏克蘭首都基輔市警方 19 日（周日）晚消息，俄羅斯 18 日晚至 19 日凌晨對基輔市發動的飛彈襲擊，是烏克蘭危機升級以來最大規模彈道飛彈襲擊。

基輔市遭開戰以來最大規模彈道飛彈襲擊，1死17傷。（圖：Shutterstock）

截至 19 日晚，襲擊已造成該市 1 人死亡，17 人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基表示，這次對首都基輔的襲擊，是自 2022 年俄羅斯全面入侵以來規模最大的彈道飛彈攻擊之一。

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據烏克蘭 TCH 電視台報導，烏克蘭空軍說，俄軍共向基輔市方向發射 41 枚飛彈和 125 架無人機，包括 10 枚「鋯石」高超音速飛彈、25 枚「伊斯坎德爾 - M」和 S-400 飛彈。

烏克蘭方面消息稱上述約 40 枚飛彈於 40 分鐘內發射。

截至 19 日深夜，烏克蘭國家緊急情況局、基輔市警察局以及志願救援組織仍然在進行援助工作，當地居民在警方協助下登記人員傷亡和財產損失情況。

俄羅斯國防部 19 日發布通報，稱當天凌晨俄羅斯聯邦武裝力量使用空基、陸基高精度武器及攻擊型無人機，對基輔市及基輔州軍事工業企業和物流中心，以及敖德薩州南方港基礎設施目標發動大規模打擊。